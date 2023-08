Film Amazon a Trieste: inseguimenti e sparatorie sul canale

Trieste nel caos tra sparatorie, inseguimenti, auto in corsa e auto in divieto di sosta. Le riprese di “Heads of State” sono entrate nel vivo, mandando in tilt il traffico in centro città. Nel video di un lettore, un momento delle riprese nche sono state spettacolari: un inseguimento armato che coinvolge la scorta dei servizi segreti degli Stati Uniti d’America. Qui la notizia

00:21