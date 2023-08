Incidente auto-moto sul Vallone, poi lo schianto contro un albero: grave motociclista

SAVOGNA Grave incidente stradale poco dopo le 17 di martedì 8 agosto a Peci, frazione del comune di Savogna d’Isonzo, dove un cinquantenne in sella alla sua moto Aprilia è rimasto seriamente ferito.

L’uomo stava percorrendo il Vallone in direzione Trieste quando, per cause al vaglio dei carabinieri, nel contatto con un’auto che, secondo ad alcuni testimoni, stava sorpassando è stato sbalzato nell’altra corsia dove stava sopraggiungendo un furgone.

Il motociclista è rovinato a terra finendo poi contro un albero. Immediata la richiesta di soccorsi con l’arrivo sul posto di un’ambulanza e dell’elisoccorso, che ha trasportato in ospedale il ferito, mentre i carabinieri hanno provveduto a deviare il traffico bypassando il Vallone attraverso una strada interna dell’abitato di Peci.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco.