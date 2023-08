Grado, ritrovati 53 reperti archeologici dell’antica Aquileia

I Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale recuperano a Grado 53 reperti archeologici nell’antica Aquileia.

Il rinvenimento è avvenuto sia in corrispondenza dell’isola gradese di Pampagnola in laguna, proprio in corrispondenza del luogo ove, un anno fa, vennero scoperti per la prima volta, i resti di un’imbarcazione di epoca romana, sia in mare, a pochi metri dalla spiaggia “Costa Azzurra”.

Tra i reperti recuperati, di diversa provenienza, due colli di anfora della tipologia Late Roman. Si tratta di anfore che erano diffuse a partire dal V - VI sec. d.C. ed avevano la caratteristica di possedere un collo più corto con bordo indistinto e spalla più ampia.

L’operazione è avvenuta nel corso di un monitoraggio delle aree marine antistanti la cittadina turistica di Grado attraverso l’impiego della Motovedetta CC 401 di Grado e con il supporto di 5 militari del Nucleo Subacquei Carabinieri di Genova.

Il servizio è stato arricchito dalla collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia di Trieste e del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale dell’Università di Udine.

L’attività svolta è stata particolarmente utile perché ha consentito di monitorare un'imbarcazione risalente al III secolo a.C. e rinvenuta alcuni anni or sono a circa 7 miglia al largo di Grado, a 19 metri di profondità, sulla quale a partire dal 2012 è stato applicato un sistema metallico modulare per consentire la valorizzazione in situ di questo bene sommerso e al contempo impedirne possibili azioni delittuose di sottrazione di manufatti da parte di malintenzionati.