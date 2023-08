Ciak Amazon in Borgo Teresiano, sulle Rive di Trieste il traffico va in tilt

TRIESTE Trieste nel caos tra sparatorie, inseguimenti, auto in corsa e auto in divieto di sosta. Le riprese di “Heads of State” entrano nel vivo e mandano in tilt il traffico in centro città.

La grande produzione Amazon si sposta in Borgo Teresiano per una carrellata di scene d’azione. Da questa mattina (martedì 8 agosto) e fino a domani sera il set coinvolgerà diverse vie del centro, dalla zona stazione fino alle Rive.

Il ciak è particolarmente spettacolare: un inseguimento armato che coinvolge la scorta dei servizi segreti degli Stati Uniti d’America. Le auto sfrecciano da largo Città di Santos lungo rive Tre Novembre, per poi girare sul Canale e lanciarsi a tutta velocità fino in piazza Ponterosso. Nelle strade coinvolte dal set il traffico è limitato per tutta la durata delle riprese. Diverse le segnalazioni di trambusto e disagi, con lunghe code di macchine e traffico intenso, soprattutto lungo via Roma e le Rive.

I divieti

Fino alle 20 di oggi è istituito il divieto di transito per tutti i veicoli lungo la “Bretella” tra largo Città di Santos e piazza Duca degli Abruzzi (a partire dal varco dell’Urban Center), in via Genova e in via Machiavelli (nel tratto compreso tra l’intersezione con via Roma e corso Cavour).

La zona delimitata da queste strade, e tutta l’area del Canale da ponte Joyce alle Rive, è inoltre chiusa ai pedoni. Deroghe per residenti e impiegati di uffici.

Il traffico viene limitato anche in altre zone del centro, dove però è comunque possibile spostarsi in modalità “stop and go”, ovvero sostando il tempo necessario a completare una ripresa (dai 5 ai 15 minuti massimo), prima di procedere.

In particolare, fino alle 20 di oggi la circolazione è gestita in queste modalità lungo: entrambe le carreggiate di riva Tre Novembre (nel tratto compreso tra via Milano e piazza del Tommaseo, dove viene sospesa anche la circolazione pedonale), via Genova (dall’altezza di corso Cavour), via Machiavelli e via Torrebianca (dall’incrocio con via Roma), e la stessa via Roma dal suddetto incrocio a Corso Italia (questo tratto limitato “solo” dalle 14 alle 16).

Il traffico è al momento sospeso pure nel tratto di strada dinanzi Molo IV, ma il parcheggio rimane comunque accessibile in modalità “stop and go”. Nelle stesse modalità in queste strade è consentita la circolazione dei pedoni.

In tutti i tratti di strada coinvolti dalle riprese è inoltre istituito il divieto di sosta: diversi residenti della zona lamentano difficoltà nel trovare parcheggio per rientrare nelle proprie abitazioni.

Locali e negozi chiusi

Tutti i locali, bar, ristoranti e negozi direttamente affacciati sul set (Canale, da ponte Joyce in giù) rimarranno chiusi fino a giovedì compreso. Restano aperti gli altri negozi e locali della zona, sebbene molti esercenti temono che l’assenza di parcheggi possa ridurre il numero di clienti.

Residenti

Chi risiede nelle strade interessate dal divieto di transito (anche pedonale) potrà ovviamente entrare e uscire dalla propria abitazione, ma in modalità “stop and go”: questo significa che se si sta svolgendo un ciak, sarà necessario attendere fino alla fine della ripresa (massimo 15 minuti).

Lavoratori

Gli uffici rimangono aperti, con accesso garantito sempre in modalità “stop and go”. All’ingresso di ogni palazzo vi è un addetto alla sicurezza della troupe per accompagnare chi di transito (residenti o impiegati di uffici) dentro e fuori il set, in totale sicurezza.