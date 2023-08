La Sagra de le ràze a fine mese. Niente fuochi e mega concerto

STARANZANO Fervono i preparativi per definire il programma della “Sagra de le ràze 2023”, la tradizionale festa paesana ultracentenaria di Staranzano che richiama ogni anno migliaia di persone da tutto l’Isontino e dalla regione.

Intanto sono già state definite le date. Comincia infatti giovedì 24 agosto e termina lunedì 4 settembre, come stabilito dal comitato organizzatore e coordinato dalla Pro Loco composto oltre che dal Comune anche da diverse associazioni locali.

La presidente, Paola Ferfoglia, ha comunicato i nomi delle associazioni impegnate nella manifestazione che sono: circolo Acli, Amatori Calcio, Attic, Basket De Raza, Compagnia del Carro, associazione Incontro, Pallavolo Staranzano, associazione Turchina, Vanessa, Asd Bisiaca e Benkadì. Ci sarà il supporto anche quest’anno della Bcc del Friuli Venezia Giulia.

La sagra, che fa riferimento alla tradizione contadina, nel corso degli anni è stata arricchita da un nutrito programma di spettacoli concerti, esposizioni di quadri, mostre, incontri culturali, eventi sportivi e ricreativi con i chioschi enogastronomici che hanno come menù principale le ricette della “ràza”.

Il programma prevede inoltre l’allestimento di mercatini con l’installazione di bancarelle in aree pubbliche che private mentre non è previsto lo sparo di fuochi artificiali.

I chioschi enogastronomici e strutture di varia natura verranno dislocati in piazza Dante Alighieri, nel piazzale parcheggio della sede municipale, nel giardino antistante la biblioteca comunale e nel cortile retrostante la stessa, lungo via De Amicis e in altre aree minori del centro paesano.

Il calendario delle manifestazioni, ancora in via di definizione, prevede una sessantina eventi che si svolgeranno nelle aree centrali del paese di proprietà pubblica che di pertinenza parrocchiale.

In questi giorni la Pro loco sta definendo il programma.

Sarà anche una sagra di solidarietà con la “Lucciolata” per raccogliere fondi per la Via di Natale 2 di Aviano e con l’Advs di Staranzano.

«Come artisti non ci sarà il nome di grido come nel passato – ribadisce la Pro loco – ma si darà spazio soprattutto a quelli locali che con le loro esibizioni sono diventati i beniamini del pubblico».

Nel classico “concertone” del giovedì, infatti, per diversi anni si sono alternati nomi celebri della musica leggera italiana. Tra questi Edoardo Bennato, Eugenio Finardi, Enrico Ruggeri, Roy Paci e come ultima partecipazione nel 2019 la storica band dei “Nomadi” che avevano inserito anche Staranzano in una delle tappe del loro Tour.

Puntuale dunque toirna una delle manifestazioni più sentite nella Bisiacaria che certo qualche disagio comporta per i residenti nel centro di Staranzano. Accantonata l’ipotesi di spostare la sagra nella zona degli impianti sportivi.