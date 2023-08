Più sicura la ciclabile Grado-Monfalcone: lavori da 400 mila euro

GRADO Un altro intervento che riguarda le piste ciclabili di Grado. Il Comune ha ottenuto dalla Regione l’importo necessario per la messa in sicurezza della ciclabile della provinciale Grado-Monfalcone nel tratto dall’isola fino ai campeggi.

La staccionata di protezione è, infatti, in una situazione particolarmente disastrosa: in parte completamente caduta e inesistente, altra spaccata, deteriorata. La Regione ha stanziato 400 mila euro delegando Fvg Strade a effettuare l’intervento che vede in questo momento il progetto già in prossimità dell’ultimazione. Si è tuttavia anche in attesa dell’autorizzazione paesaggistica prima di indire la gara d’appalto.

Ciò significa che la sistemazione sarà ultimata quantomeno entro Pasqua del prossimo anno con la speranza che tutto possa essere anticipato. I tratti maggiormente rovinati della staccionata sono quello iniziale che costeggia la Sacca, poi quello tra Pineta e Ca’Laguna e poi ancora il tratto che arriva sino a prima del Punta Spin. L’intervento è importante poiché la ciclabile è intensamente frequentata nella prima parte da chi va e viene da Pineta o si reca al supermercato di Valle Goppion. Tutto il tratto da Grado ai campeggi è invece frequentato da due tipi di utilizzatori: quelli che dall’isola si recano in escursione alle oasi faunistiche di Valle Cavanata (soprattutto) e alla Cona. Soprattutto, però, dai campeggiatori che spesso si spostano in bicicletta per raggiungere il centro di Grado.

L’intervento prevede al momento solo la messa in sicurezza della staccionata con la sostituzione della stessa col medesimo materiale, dove è possibile la riparazione o con la sostituzione in acciaio corten (sempre dello stesso colore) che è più resistente. Ci sarebbe, tuttavia, da effettuare subito anche la potatura della vegetazione che invade la ciclabile. In certi punti pur se la ciclabile è a doppia corsia, due ciclisti contemporaneamente non ci possono passare. E poi dovrebbe essere anche pensato all’intervento per la sistemazione della pavimentazione che in diversi tratti è rovinata dalle radici degli alberi che hanno causato la creazione di gibbosità anche abbastanza rilevanti e quindi pericolose.