Alla guida con un tasso alcolemico tre volte il consentito: denuncia e patente ritirata per un 29enne di Monfalcone

SISTIANA Sorpreso dall'improvvisa pioggia mentre si trovava a fare serata nei locali della baia di Sistiana, un automobilista ha deciso di svuotare in un soffio il suo drink per ritornare in fretta a casa.

Nel tragitto, però, è incappato nel controllo della pattuglia dei Carabinieri di Duino con il supporto della Radiomobile di Aurisina, che lo ha sottoposto alla prova etilometrica. E con due soffiate si è giocato la patente. Il suo tasso alcolemico, infatti, è risultato più di tre volte il consentito.

Per il 29enne di Monfalcone la nottata è finita con la patente ritirata e una denuncia per guida in stato di ebbrezza.

I controlli sono proseguiti per tutta la notte vedendo impegnati le pattuglie dei Carabinieri di Duino e la Radiomobile di Aurisina.