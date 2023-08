Musica, sapori e show in riva al mare per il Ferragosto a Trieste

TRIESTE Ferragosto a casa? Fra eventi “speciali” in riva al mare, feste con musica dal vivo, iniziative culturali e appuntamenti enogastronomici, non c’è il rischio di finire per annoiarsi. Si va infatti definendo un robusto cartellone di proposte per i triestini e pure per i turisti che trascorreranno i giorni sotto Ferragosto in città. Molte di queste già rimbalzano via social da giorni, altre saranno annunciate a breve. Il tutto nell’auspicio che il meteo sia clemente, dal momento che quasi tutte (o quasi) le manifestazioni tematiche del periodo si svolgeranno all’aperto. Ma vediamone subito una selezione.

Lunedì 14 agosto, negli spazi esterni di Eataly, andrà ad esempio in scena “Aspettando Ferragosto”, targato Creativa, che prevede un menù per celebrare l’enogastronomia italiana, dal fritto alla pizza alla pala, passando per una serie di piatti tipicamente estivi, abbinati ai drink stagionali, sulle note e sul ritmo della musica di dj Cozzi.

Ma le serate clou si concentreranno, ovviamente, martedì 15 agosto. Al Base Club Experience di Sistiana sarà ospite Hugel, che nell’annuncio social viene descritto così: «Con oltre un miliardo di “streams” totali, numerosi dischi d’oro e di platino e il suo stile di moda unico, si è fatto un nome come uno dei rari dj in grado di produrre successi da club che sono ancora riproducibili in radio. Il suo recente successo “Morenita” ne è l’esempio migliore. Oggi vanta un seguito di oltre 6,3 milioni di ascoltatori mensili e 350 mila follower sulle piattaforme social».

Sempre martedì 15 agosto grigliata e musica da Acqua e Sale, intrattenimento a cura dei Kavana Club con Jor Basso e Sonja Dragocon, alla presenza del noto animatore per bambini Ernesto. Al Boa Beach si comincerà già nel pomeriggio, alle 17, con la musica di Paolo Agostinelli e il vocalist El Cartero. Anche al Mitylus si inizierà molto presto, dalle 12 e poi fino alle 22, con “Pink Barbie”: cibo, drink e due dj set, alle 16 Simon Adams e alle 20 Michelle Masullo. In centro a Muggia, in piazza Caliterna, ci sarà l’immancabile Carnevale estivo. Tornando dall’altra parte della provincia, a Portopiccolo, al Tivoli è in agenda “Ferragosto Pool Party”: tintarella e tuffi, in piscina o nel mare, e dalle 17 “Es Vedrà”.

Nell’ambito degli appuntamenti promossi dal Comune per “Trieste Estate”, la serata di Ferragosto prevede “Hema. Una storia di castellieri”, alle 20.30 al giardino del Museo Winckelmann, nell’area verde del Sartorio invece, alle 21, si terrà lo spettacolo “Topi d’azzardo”. Alle 21 al Giardino pubblico il cinema all’aperto con “Indiana Jones e il quadrante del destino”, mentre alle 21 in piazza Verdi sarà il momento di “Salsonando”.

Fin qui, come detto, una prima selezione. Ma l’offerta ferragostana è destinata in queste ore a moltiplicarsi. Molti dei locali attivi in città e in periferia stanno preparando aperitivi, cene e più in generale serate all’insegna di musica e intrattenimento. E per chi proprio non sarà in vacanza, ma vorrà comunque fare una “toccata e fuga” fuori città ma senza andare troppo lontano, le discoteche, i bar con musica e dj set in spiaggia di Lignano e Grado.

