Doppio incidente con quattro vetture coinvolte sulla A34

GRADISCA Traffico bloccato sull’autostrada A34 tra Farra d’Isonzo e Gradisca, in direzione Villesse, a causa di due incidenti stradali avvenuti a pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, tra le 8,15 e le 8.30 di oggi, domenica 6 agosto. Lo rende noto Autostrade Alto Adriatico.

In tutto risultano coinvolti in totale quattro veicoli, con quattro persone ferite, di cui una in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti il 118, l’elisoccorso, la Polizia stradale, i vigili del fuoco, il personale alla viabilità di Autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso meccanico.

Per tre persone è stato disposto il trasporto in codice verde all'ospedale San Giovanni di Dio di Gorizia, mentre una quarta persona è stata trasporta con l’elisoccorso all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, in condizioni serie.

Il tratto autostradale è rimasto chiuso al traffico per la durata dei soccorsi e fino al completo ripristino delle condizioni di sicurezza.