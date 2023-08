Musei, bancarelle e prodotti tipici a "Servola sotto le Stelle"

Le bancarelle del mercatino settimanale in versione serale. Le visite guidate ai musei. Le proposte enogastronomiche tipiche, preparate dai locali del rione. La frutta fresca offerta a tutti, gratuitamente. Le iniziative solidali. Le esibizioni all’aperto. E la musica. “Servola sotto le Stelle”, la manifestazione organizzata dal Comune con la collaborazione di Confcommercio, ha coinvolto i residenti ma non solo, dato che si sono visti in zona pure parecchi triestini arrivati da altri quartieri. Nel video di Andrea Lasorte alcuni momenti dell'evento

02:56