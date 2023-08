Traffico da bollino nero in A4: code verso Trieste, Slovenia e Croazia

TRIESTE Sabato 5 agosto è una giornata da bollino nero sulle Autostrade Alto Adriatico, dove si registrato code a tratti da Meolo fino al nodo di Latisana e traffico in aumento con il passare delle ore.

Al momento si registrano 3 chilometri di coda al Lisert, in uscita verso Trieste, la Slovenia e la Croazia e 2 chilometri di coda in entrata in Italia.

Si tratta soprattutto di turisti che stanno partendo per le vacanze o di viaggiatori che, a causa dell'ondata di maltempo che ha investito Slovenia e Craoazia, hanno preferito abbreviare le loro ferie.

Nella notte le code in ingresso in Italia alla barriera del Lisert hanno raggiunto i 10 chilometri, ma con il passare delle ore la situazione è tornata alla normalità. Il traffico, pur molto sostenuto, non ha ancora raggiunto i livelli dell'esodo estivo dello scorso anno.

Al momento sulle Autostrade Alto Adriatico si sta registra un -13 per cento di transiti rispetto allo scorso anno, mentre in mattinata i passaggi erano -26 per cento, a causa del maltempo che non ha dato tregua fino a metà mattinata.

Al momento si stanno registrando circa 3300 transiti all'ora nel tratto tra Latisana e il nodo di Palmanova, mentre in mattinata i passaggi erano circa 2mila all'ora. Domani sarà invece una giornata da bollino rosso.