Furto al bar Twins di Trieste: i ladri ripresi dalle telecamere

TRIESTE Furto questa notte di oggi sabato 5 agosto all'interno del bar "Twins" di piazza Goldoni.

L'episodio si è verificato attorno alle due e mezza: due individui, un uomo e una ragazza, hanno danneggiato la porta di ingresso e fatto irruzione nel locale. I malviventi hanno rubato quanto trovato nella cassa (circa 50 euro) e un portamonete utilizzato dai dipendenti per i pagamenti ai tavolini.

La coppia di ladri e stata filmata dalle telecamere di videosorveglianza installate in prossimità del bar.

Il locale negli ultimi mesi è stato al centro di vere e proprie minacce da parte dei malviventi e dei gruppi di stranieri che frequentano la zona. I gestori, infatti, avevano più volte denunciato le continue risse in piazza, oltre allo spaccio di droga.

Piazza Goldoni, come noto, negli ultimi mesi è oggetto di una particolare sorveglianza da parte delle forze dell'ordine, coordinata dalla Prefettura e dalla Questura.