Le riprese del film Amazon a Trieste si spostano in via San Michele: nuovi divieti

TRIESTE Per consentire le riprese del film d’azione americano “Heads of State”, maxi-produzione finanziata da Amazon, il Comune ha emanato un’ordinanza che introduce modifiche alla viabilità in vari punti della città per la giornata di oggi, 4 agosto (provvedimenti comunque prorogabili a una successiva giornata in caso di avverse condizioni atmosferiche oppure di imprevisti). E intanto è iniziato l’allestimento del set nell’area di piazza Unità.

Oggi, dalle 8 alle 20, sarà istituito il divieto di transito per tutti veicoli lungo via San Michele, nel tratto di 75 metri circa tra l’intersezione con largo Giulio Ascanio Canal e l’intersezione con via Fulvio Testi, esclusivamente lungo la semicarreggiata in discesa in direzione di via Felice Venezian.

Divieto di transito anche in via Diaz tra via Mercato Vecchio e via San Giorgio e in via Cadorna.

La chiusura di via San Michele (Bruni)

Sarà comunque prevista una deroga per i mezzi di soccorso in servizio di emergenza, le forze dell’ordine, e ovviamente per i mezzi impegnati nelle riprese del film e autorizzati dalla produzione oltre che a favore degli autobus della Trieste Trasporti che potranno transitare o fermarsi (nel rispetto degli orari di esercizio) nelle apposite aree di sosta in corrispondenza delle relative fermate.

Da precisare che eventuali, ulteriori provvedimenti necessari per garantire l’operatività delle riprese potranno essere disposti dalle forze dell’ordine o dalla Polizia locale presenti sul posto.

La produzione (in tutto 520 addetti) nei giorni scorsi si era concentrata tra via Lazzaretto Vecchio, via Belpoggio e salita al Promontorio, tra qualche malumore dei residenti. Ieri erano invece in programma attività in via del Teatro Romano e sul colle di San Giusto.