A Muggia vie allagate e strade chiuse, a Trieste semafori in tilt e Risiera chiusa

MUGGIA Oltre quaranta interventi dei vigili del fuoco nell’arco di meno di 24 ore. L’ondata di maltempo che ha interessato tutto il territorio regionale ha provocato venerdì non pochi disagi anche a Muggia e a Trieste a cominciare dalla mattinata quando si è scatenato un violento nubifragio.

In particolare nel centro storico di Muggia si sono allagate alcune vie, anche a causa di tombini saltati: il deflusso dell’acqua è comunque proseguito e presto la situazione è tornata alla normalità.

Allerta meteo in Fvg, allagamenti nel centro di Muggia

Fin dal primo mattino è scattato il monitoraggio da parte della Polizia locale sull’intero territorio comunale per disporre gli interventi nei punti allagati. I disagi maggiori in via Trieste: è stato necessario chiuderla temporaneamente sia in entrata che in uscita. Il Comune muggesano tramite i propri canali social ha costantemente aggiornato i cittadini sulla situazione: nel pomeriggio via Trieste è stata riaperta, ma l’ente municipale ha precisato di non escludere ulteriori chiusure in caso di peggioramento del quadro meteorologico.

A Trieste si sono registrati temporanei allagamenti in zone in cui spesso le piogge intense causano problemi di deflusso come le Rive e via Mazzini. Allagata anche la Risiera di San Sabba: il Comune del capoluogo nel pomeriggio ha diffuso una nota per informare della chiusura del Monumento nazionale «a causa dell’allagamento conseguente alle forti piogge». Sul posto anche i vigili del fuoco.

Allerta meteo in Fvg: acquazzone sulle Rive di Trieste

Tra gli effetti del maltempo da segnalare i semafori, veicolari e pedonali, andati in tilt in mattinata in diverse zone del capoluogo, tra cui via Mazzini e la zona tra piazza Goldoni e via Carducci, fino all’intersezione con via Crispi. Lo spegnimento degli impianti semaforici, di cui poi è stato ripristinato il funzionamento, ha causato inevitabilmente rallentamenti del traffico, ma non si sono registrati disagi di rilievo.

A Duino Aurisina il gruppo comunale della Protezione civile è stato mobilitato per mettere in sicurezza alcune abitazioni e infrastrutture, occupandosi poi anche di svuotare accumuli d’acqua nelle zone critiche.

Tornando agli interventi, come detto i vigili del fuoco sono stati chiamati a effettuarne oltre quaranta nel territorio provinciale: si è trattato nella stragrande maggioranza dei casi di allagamenti in edifici privati.

Le previsioni

Intanto si allontana l’auspicato ritorno del bel tempo. L’allerta meteo gialla in Friuli Venezia Giulia diramata dalla Protezione civile regionale è stata infatti estesa fino alle 12 di sabato per temporali forti su tutto il territorio. Secondo le previsioni comunicate dalla Protezione civile fin dalla mattinata odierna saranno probabili rovesci e temporali sparsi alternati a pause anche prolungate. Localmente saranno possibili temporali forti e piogge intense. Nel corso della giornata le precipitazioni si attenueranno, ma sarà possibile qualche rovescio pomeridiano.