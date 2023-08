In Friuli Venezia Giulia continua l’allerta meteo: allagamenti nel centro di Muggia

TRIESTE Continua l’allerta meteo in Friuli Venezia Giulia a poco più di una settimana dalla violenta grandinata che ha duramente colpito il Medio Friuli e il Goriziano. Il Ciclone Circe colpirà l'Italia da Nord a Sud portando forti temporali, vento e freddo.

Sulla nostra Regione si registrano ancora grandine, vento, pioggia. E, soprattutto, ancora danni. La nuova perturbazione ha colpito nel pomeriggio di giovedì 3 agosto, con alberi caduti, allagamenti e danni ad auto in sosta e linee elettriche: interessata la fascia da Casarsa a Sacile, con il maggior numero di interventi a Zoppola, Pordenone e Porcia, senza trascurare parte del territorio udinese e di quello goriziano.

Allerta meteo in Fvg: acquazzone sulle Rive di Trieste

Nella mattinata di venerdì 4 agosto un violento temporale di abbattuto anche sulla provincia di Trieste, con allagamenti in centro città e a Muggia.

A Muggia in particolare nel centro storico si sono allagate alcune vie, anche a causa dei tombini saltati. La situazione in breve tempo è tornata alla normalità. Stessa problematica anche per il centro di Trieste e in particolare per la zona di via Mazzini.

SITUAZIONE

La discesa dal nord Atlantico di aria fredda in quota verso il Mediterraneo, ha fatto affluire correnti sudoccidentali umide ed instabili verso il nord Italia. Il persistere dello Scirocco sulla costa ha contribuito a mantenere un'atmosfera molto instabile. Nel pomeriggio del 3 agosto si sono sviluppate numerose celle temporalesche, alcune con probabili caratteristiche di supercella, che hanno portato piogge intense e raffiche di vento forte.

Nella notte altri rovesci e temporali hanno interessato la costa e le zone orientali. Poi l'arrivo di aria temporaneamente più secca in quota ha moderato l'instabilità.

I valori più significativi di pioggia fino alle ore 06.00 riguardano le Prealpi Giulie, l'alta pianura udinese ed il Pordenonese: in tre ore 98 mm a Saletto e Resiutta, 72 mm a Zompitta, in totale 199 mm a Saletto, 162 mm a Resia, 122 mm a Sella di Somdogna, in un'ora 77 mm a Moggio Udinese, 72 mm a Resiutta, 56 mm a Zompitta, 40 mm a Vivaro. A Pordenone sono state misurate raffiche a quasi 90 km/h, ma probabilmente localmente si sono avute raffiche più forti, quasi 80 km/h nel Cividalese.

La mappa delle zone più colpite venerdì 3 agosto nel bollettino della Protezione civile

EVOLUZIONE

In giornata continueranno ad affluire in quota correnti sud occidentali a tratti umide ed instabili. In serata la formazione di una depressione sull'Adriatico farà affluire ancora correnti umide sulla regione, prima da sud e poi da est. Fino al tardo pomeriggio saranno possibili ancora qualche rovescio o qualche temporale, più probabili in montagna, alternati a pause anche prolungate. Localmente sarà ancora possibile qualche temporale stazionario con piogge intense. In giornata le piogge insisteranno maggiormente sul bacino sloveno dell'Isonzo.

Sulla costa a tratti soffierà Scirocco moderato che tenderà in serata a girare da nord o di Bora. Dalla serata probabili piogge più diffuse, in genere abbondanti, ma con minore probabilità di temporali.

EFFETTI AL SUOLO

Le diverse celle temporalesche che hanno interessato la regione nel pomeriggio e in serata ha provocato lungo il percorso eventi di caduta alberi e locali allagamenti, interruzione della viabilità e danni alle linee elettriche con blackout. In particolare nell’area di Porcia si segnalano anche scoperchiamento di edifici e allagamenti. A partire dalla mezzanotte non si sono registrati eventi significativi. In SOR sono giunte segnalazioni di problematiche dai comuni di Gemona del Friuli, Pordenone, Porcia, Fontanafredda, Zoppola, Fagagna, Valvasone Arzene, Cividale del Friuli, Tarcento, Nimis, Pagnacco, Treppo Grande

ATTIVAZIONE DEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Alla SOR, dalle ore 17:00 di ieri, sono pervenute oltre 80 chiamate relative all’evento in corso. Al NUE112 dall’inizio dell’evento ore sono giunte più di 630 chiamate per i VVF legate al maltempo nelle province di Pordenone e Udine, in particolare dall’ area di Pordenone e, Porcia e successivamente nell’udinese. A partire dalla mezzanotte si è registrato un netto calo nel numero di chiamate.