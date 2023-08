Furto di giorno in una villetta di Monfalcone: rubati gioielli per 9 mila euro

E’ accaduto nell’area all’altezza del Centro commerciale di via Pocar. Hanno agito indisturbati: il Labrador non avrebbe attirato l’attenzione reagendo alla vista degli estranei ed è poi stato trovato in veranda

Laura Borsani