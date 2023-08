Trieste dà l’addio al viceprefetto Massimo Mauro

TRIESTE Dopo una lunga malattia è venuto a mancare il viceprefetto in servizio alla Prefettura di Trieste Massimo Mauro, triestino di «alta levatura morale e di grande cultura» che «ha rivestito nel corso della sua carriera professionale incarichi di rilievo che ha sempre disimpegnato con capacità e spirito del dovere», come lo ricorda la Prefettura stessa in una nota diffusa ieri sera.

Dopo gli inizi nella sua città Mauro ha proseguito la carriera al Ministero dell’Interno e alla Commissione Europea. Rientrato in Italia, è stato per molti anni presidente della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Trieste «distinguendosi per la passione, la determinazione e l’alta professionalità con cui ha affrontato le numerose problematiche, anche di particolare delicatezza, che la materia del diritto d’asilo pone».

«In questo triste momento ricordiamo un professionista preparato e appassionato al suo lavoro che, da autentico servitore dello Stato, ha sempre svolto al meglio nei vari ruoli ricoperti nel corso della sua carriera- ha commentato il presidente della Regione Massimiliano Fedriga -. La Regione è vicina ai familiari e ai colleghi di Massimo Mauro, i quale ci lascia l'esempio di una persona preparata che ha saputo gestire problematiche delicate con grande competenza, tenendo sempre fede al suo profilo di uomo delle Istituzioni».