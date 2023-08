Farra d’Isonzo, ciclista urtato da un’auto: grave a Cattinara

FARRA Un giovane uomo è stato soccorso dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Farra d'Isonzo intorno alle 22 di ieri vicino all'ingresso dell'autostrada.

Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri, secondo le prime informazioni, mentre pedalava in sella ha una bicicletta, è stato urtato con una vettura ed è rovinato al suolo , sbalzato per 10/15 metri circa.

Lo riporta la Sores (Struttura operativa regionale emergenza sanitaria).

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cormons, l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo e l'elisoccorso. Hanno attivato la forza pubblica.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico il giovane uomo che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di cattinara, in volo.

Notizia in corso di aggiornamento