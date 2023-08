I prezzi sono altissimi: pare che si superino i 200 euro il chilo per i datteri di mare. Il rischio è enorme per tutte le persone coinvolte, con multe che per le persone fisiche vanno dai 670 ai 2 mila euro, mentre i titolari di imprese artigiane rischiano da un minimo di 1. 350 ad un massimo di 20 mila euro.

Le ammende nei confronti delle aziende sono quelle più alte: si parte da 1. 350 euro e si arriva fino a 40 mila euro. Ma quando il traffico diventa internazionale, le sanzioni previste dalla Croazia sono davvero pesanti e contemplano il carcere. Foto Morski.hr