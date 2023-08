Sgominata banda di ladri a Trieste: avevano messo a segno 23 furti in abitazione

TRIESTE Operavano in tutta Italia e secondo una precisa suddivisione dei ruoli, riunendosi e sciogliendosi in funzione dei reati da perpetrare. Oltre a chi compiva materialmente il furto, vi era chi si occupava di fornire grimaldelli e strumenti da scasso, chi era incaricato degli spostamenti logistici e chi, ricevuta la refurtiva, provvedeva a farla arrivare in Georgia, attraverso un servizio di spedizioni e l'utilizzo di autobus.

È la banda sgominata dalla Squadra Mobile di Trieste e dal Nucleo investigativo dei carabinieri di Trieste, che hanno svolto indagini congiunte, coordinate dalla Procura, dopo una serie di furti denunciati in città, a ciascuna forza di polizia, a partire dalla scorsa estate.

Furti in appartamento a Trieste, sgominata banda di ladri

Polizia e carabinieri hanno così dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di quattro cittadini georgiani, tra i 20 e i 40 anni. Si tratta dei soggetti più pericolosi degli otto che compongono la banda. Uno è stato arrestato e condotto in carcere, due sono in regime di detenzione domiciliare muniti di braccialetto elettronico mentre il quarto risulta latitante.

Complessivamente, sono stati individuati 23 furti, compiuti o tentati, dal gruppo criminale a Trieste ma anche in altre zone della regione. Nel corso delle indagini sono state analizzate le immagini di videosorveglianza del circuito cittadino e delle abitazioni.

Nel dettaglio, lo scambio informativo tra le due forze di polizia ha consentito di individuare due presunti autori di uno dei primi furti perpetrati in via dei Porta, che aveva fruttato quasi 15mila euro. Successivamente, tramite intercettazioni telefoniche, utilizzo di rilevatori di posizione e attività di osservazione è stato possibile ricostruire il modus operandi della banda e identificarne gli autori: 8 persone, tutti cittadini georgiani.

Per quattro di loro è stata emessa l'ordinanza di custodia cautelare: uno è stato portato in carcere a Reggio Calabria, due sono in regime di detenzione domiciliare con braccialetto elettronico, uno è latitante. Le indagini proseguono.