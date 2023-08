Pesca con il fucile nel porticciolo di Duino: maxi sazione a un turista tedesco

DUINO Un turista tedesco è stato sanzionato con una maximulta dopo essere stato sorpreso dalla capitaneria di porto a pescare con il fucile nel porticciolo di Duino.

Tutto è partito da una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Trieste: una pattuglia di militari impegnata nell’operazione “Mare Sicuro” è stata dirottata presso il porticciolo di Duino per verificare l’effettiva presenza di una persona intenta in attività di pesca con fucile.

I militari hanno accerto che un turista tedesco, di 23 anni, stava pescando all’interno del porticciolo in prossimità delle barche ormeggiate. Il turista è stato immediatamente identificato e sanzionato: la multa va da un minimo di 1.000 euro fino ad un massimo di 3.000 euro. L’attrezzo utilizzato per la pesca è stato sottoposto a sequestro.

Importante ricordare sempre che la pesca all’interno dei porti è vietata a salvaguardia della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare; è consentita esclusivamente la pesca sportiva da terra, in determinate aree, dopo autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di porto come previsto dalle ordinanze in vigore.