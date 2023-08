Maltempo in Slovenia, tromba d’aria a Ilirska Bistrica

SLOVENIA. Venti forti, intense precipitazioni. E persino un tornado, con raffiche fino a 107 chilometri all’ora secondo stime di una locale stazione meteorologica. La Slovenia è stata nuovamente colpita nella serata del primo agosto da un’ondata eccezionale di maltempo, di relativa breve durata ma con conseguenze serie in termini di danni.

A essere investita in maniera più violenta è stata l’area intorno alla cittadina di Ilirska Bistrica, nel sud del Paese, dove si è persino formato un tornado «poco dopo le otto di sera», tromba d’aria che «ha severamente danneggiato svariate abitazioni» nel paesino di Koseze, il primo bilancio della locale Protezione civile, che ha poi quantificato in almeno una decina le abitazioni danneggiate dal vento. A provocare le tempeste, un fronte freddo arrivato in Slovenia da nord nel pomeriggio di martedì, già temuto dalle autorità che avevano emesso un’allerta. Il maltempo ha portato con sè appunto intense precipitazioni, accompagnate da forti venti.

Danni sono stati segnalati anche a Maribor, Postojna, Celje, Capodistria, Kranj, Murska Sobota, Nova Gorica, Lubiana, Slovenj Gradec e Ptuj, mentre svariati torrenti si sono ingrossati. Super-lavoro per i vigili del Fuoco, intervenuti con 36 veicoli per rispondere a 75 chiamate d’emergenza per la rimozione di alberi caduti, di acqua da scantinati e per la messa in sicurezza di tetti scoperchiati. Abbattute anche linee elettriche.