Basovizza, ubriaco slalomeggia con l’automobile su un rettilineo: ritirata la patente

TRIESTE. Aveva un tasso alcolemico pari a quasi cinque volte oltre il consentito.

Denunciato per guida in stato di ebbrezza e ritiro della patente per un 65enne triestino intercettato attorno alle 2 di mercoledì 2 agosto dalla pattuglia della radiomobile dei Carabinieri di Aurisina.

L’uomo è stato notato dai militari mentre in zona Sincrotrone, a Basovizza, a bordo della sua Smart, procedeva zigzagando in maniera pericolosa su un rettilineo.

Al momento della prova etilometrica il responso: il guidatore aveva dei valori quasi 5 volte il consentito.