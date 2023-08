A Grado si rinnova lo spettacolo delle Frecce Tricolori: le foto dello show

L'emozione del volo davanti a qualcosa come 11mila visi curiosi protesi al cielo per assistere ad evoluzioni e manovre aeree mozzafiato. Figure acrobatiche che sono frutto di passione, sacrificio, professionalità ed allenamento continuo. È stata un grande successo, propiziato anche dalle ottime condizioni meteo, che finalmente ha concesso un po' di tregua, l'edizione 2023 del “Grado Airshow”, andato in scena nel pomeriggio regalando un'ora di puro spettacolo. Ecco le foto di Katia Bonaventura