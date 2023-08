Un anno senza il direttore Omar Monestier: «Era fiero di raccontare le storie della gente»

UDINE. Sono trascorsi 365 giorni dalla scomparsa del direttore di Messaggero Veneto e Il Piccolo, Omar Monestier. Un tempo non abbastanza lungo per lenire il dolore di quella morte improvvisa, e nemmeno per non sperare nell’inconscio che da un momento all’altro possa arrivare un Whatsapp con una sua richiesta o un suo appunto.

Nella mattinata di martedì primo agosto famigliari, amici e colleghi si sono ritrovati nella chiesa della Beata Vergine del Carmine, in via Aquileia a Udine, per un ricordo, partecipando alla messa celebrata da don Giancarlo Brianti.

Tra i presenti, la moglie di Monestier, Sara con il figlio maggiore Tommaso, i direttori di Messaggero Veneto, Piccolo e Il Mattino, Paolo Mosanghini, Roberta Giani e Fabrizio Brancoli, il direttore della Manzoni, Luca Antonutti, il vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi, e l’imprenditrice Giannola Nonino.

«Oggi siamo qui per conservare la memoria e custodire un senso di riconoscenza nei confronti di una persona che ha donato qualcosa di importante», ha detto don Brianti aprendo la celebrazione, arricchita dalle note del flauto di Walter Baratta e delle tastiere di Simonetta Bazzolo.

Il parroco ha voluto mettere assieme i tasselli dei ricordi di chi ha condiviso con Monestier un tratto di strada e di vita, per raccontare l’ex direttore da un punto di vista umano e professionale. «Ricordare è una questione di cuore - ha chiarito - significa ricondurre ciò che ci è caro al centro di noi perché ci nutra, ci orienti, di conforti».

Don Brianti è partito dalle caratteristiche che hanno fatto di Monestier un punto di riferimento per l’editoria italiana e del Nordest in particolare: «Era fiero di raccontare la provincia e le storie della gente, di quella comune, che senza la dovuta attenzione rischia di diventare marginale - ha affermato il parroco di via Aquileia nel corso dell’omelia -. Persona corretta dal punto di vista personale e professionale, rispettoso delle istituzioni, aveva un rapporto di confronto serio e libero con i governanti. Guida e riferimento per i giornalisti, con i quali condivideva le proprie esperienze, capacità competenze. Stando in mezzo. Era uno spirito innovatore - ha aggiunto - attento alle nuove tecnologie, persona che guardava il futuro e coglieva la direzione verso cui doveva andare il giornale e il giornalista».

[[(gele.Finegil.StandardArticle2014v1) Omar e la passione del vero giornalista]]

Monestier riusciva «a farsi portavoce delle comunità dove si trovavano i suoi giornali» e aveva un grande amore per la famiglia, «che gli dava forza», ha proseguito don Brianti.

Non è mancato un riferimento al lavoro di giornalista in quanto sentinella, «uno che osserva, tiene gli occhi ben aperti, scruta i dettagli e l’orizzonte insieme», ha evidenziato il sacerdote, rispecchiando perfettamente la figura di Monestier: «Sentinella a servizio della verità, non del consenso, capace di fare dell’etica professionale il suo punto saldo».

Don Brianti ha chiuso l’omelia richiamando le parole di Papa Francesco su ciò che caratterizza il lavoro di un giornalista: «Taccuino, penna e sguardo».

"Ferri del mestiere" che Monestier conosceva bene e che ha contribuito a trasmettere a chi ha avuto modo di lavorare con lui.