Gorizia, fiamme in un appartamento di via Morelli: l’intervento dei pompieri

GORIZIA Alle 2 circa di oggi, martedì 1 agosto, i Vigili del fuoco del comando di Gorizia sono intervenuti con una squadra supportata da un'autobotte e l'autoscala in Via Morelli a Gorizia dove era stato segnalato un incendio in un appartamento.

Giunti sul posto, i Vigili del fuoco hanno prontamente spento il principio d'incendio utilizzando un estintore idrico; successivamente hanno messo in sicurezza tutto l'alloggio verificando con l'ausilio della termocamera che non vi fosse qualche focolaio nascosto e con apposita strumentazione che non vi fossero residui di fumi nocivi prodotti dalla combustione.

L'unica persona che si trovava all'interno dell'appartamento è stata presa in carico dal personale sanitario e accompagnata all'ospedale per i controlli del caso in quanto aveva inalato i fumi prodotti della combustione.