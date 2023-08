Gli tagliano la strada e si cappotta con l’auto: ferito un ventiduenne a Gorizia

GORIZIA Un ventiduenne di Gorizia è rimasto ferito in un incidente avvenuto poco prima delle 19 di ieri in centro città. La sua macchina, una Fiat Panda primo modello, è finita ruote all’aria in via Roma. Secondo le prime ricostruzioni a causare il cappottamento sarebbe stata una mancata precedenza.

Il giovane procedeva in direzione di piazza Vittoria quando si è visto tagliare la strada da una Bmw Serie 1 che usciva dalla laterale via Rotta. Nel tentativo di evitare l’impatto, il ventiduenne avrebbe sterzato a sinistra invadendo la corsia di marcia opposta, per poi rientrare subito sulla propria corsia. Nel controsterzare a destra, complice anche un leggero contatto con la Bmw, la Panda ha perso aderenza e si è rovesciata sul tetto. Chi si trovava nella zona ha sentito un forte boato. Sull’asfalto sono rimaste le tracce degli pneumatici e della lamiera. Le prime persone giunte sul posto hanno trovato il conducente dell’utilitaria per terra fuori dall’abitacolo. Non è chiaro se sia stato sbalzato o se sia riuscito a trascinarsi all’esterno autonomamente. Sul posto è arrivata un ambulanza Bls della Croce Verde. Il ragazzo è sempre rimasto vigile e cosciente, ma presentava delle ferite. Preso in carico dai sanitari, è stato prima stabilizzato poi trasportato all’ospedale San Giovanni di Dio in codice giallo.

Insieme ai molti curiosi che si sono fermati per cercare di ricostruire la dinamica, in via Roma sono arrivati anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura e della strada. Nel rovesciarsi la Panda ha perso carburante e i vetri sono esplosi spargendo schegge sulla carreggiata. L’utilitaria rossa ha danneggiato anche una Smart regolarmente posteggiata nelle zone blu di via Roma, sul lato dell’Auditorium.

Inizialmente la viabilità è stata solo rallentata, poi la polizia locale ha chiuso la strada nel tratto tra piazza Vittoria e l’incrocio con la Camera di Commercio.

Scossa, ma incolume, l’automobilista che si trovava alla guida della Bmw. Non ha avuto bisogno di ricorrere alle cure mediche neppure il passeggero a bordo della berlina tedesca.S.B.