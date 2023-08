Il Fantasma dell’Opera al Rossetti di Trieste: oltre 20mila spettatori da 70 Paesi diversi

TRIESTE Sono stati 20.069 gli spettatori, provenienti da 70 paesi, che hanno assistito alle 16 recite di The Phantom of the Opera, il musical di Andrew Lloyd Webber prodotto da Broadway Italia per la regia di Federico Bellone, andato in scena in prima assoluta al Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia - Il Rossetti a Trieste dal 4 al 16 luglio.

Lo spettacolo - è stato spiegato oggi durante un incontro - ha segnato anche il record storico di incassi per il teatro triestino superando 1,3 milioni di euro (1.313.053). Tra gli spettatori, la metà proveniva da fuori regione.

Nel dettaglio, il 38,73% dei biglietti è stato acquistato a Trieste, il 14,41% nel resto del Fvg, il 27,44% in altre regioni e il 19,42% all'estero (Slovenia, Regno Unito, Stati Uniti, Germania, Croazia, Cina, Giappone, Australia, Hong Kong, Corea, Singapore, Brasile).

Positive quindi le ricadute per il turismo e l'economia della città, segnala lo Stabile, con un indotto complessivo che ha superato i 7 milioni.

Si tratta di una «sfida vinta», sostengono lo Stabile del Fvg e il Comune di Trieste. Anche grazie al cast salito sul palco, con Ramin Karimloo, tra i più stimati interpreti di musical al mondo, nel ruolo del fantasma, la soprano italoamericano Amelia Milo al debutto nel ruolo di Christine e le stelle del West End come Bradley Jaden ed Earl Carpenter.

Ramin Karimloo - è stato annunciato oggi - tornerà a Trieste sul palcoscenico del Politeama Rossetti il 25 ottobre con From The Rehearsal Room: Trieste Live! assieme a Hadley Fraser. Un concerto live in cui le due star percorreranno 100 anni di teatro musicale, come già avevano fatto in due appuntamenti a Tokyo e Soho ma in modalità streaming