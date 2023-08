Nuova allerta meteo gialla: forti temporali su tutto il Friuli Venezia Giulia

La Protezione civile regionale ha diramato una nuova allerta meteo gialla valida dalle 15 di oggi, martedì 1 agosto, alle 2 di domani: fino a notte sono previsti forti temporali su tutto il Friuli Venezia Giulia.

Martedì, precisa il sito dell’Arpa Fvg, un fronte interesserà la regione associato a correnti sudoccidentali umide e più fresche. Mercoledì ci sarà una breve ripresa anticiclonica mentre già da giovedì e venerdì un deciso fronte freddo interesserà il Nord Italia.

Le previsioni dell’Osmer

Martedì 1 agosto

Nuvolosità variabile ma con maggiore presenza di sole su pianura e costa. In mattinata saranno possibili rovesci o temporali sparsi sulla zona montana o in pianura. Dal pomeriggio i rovesci e temporali saranno più probabili, interessando prima la zona montana e in seguito potranno interessare anche pianura e costa. Qualche temporale potrà essere forte. Al mattino, in quota, soffierà vento da sud-ovest moderato mentre sulla costa dalla sera soffierà bora moderata.

Mercoledì 2 agosto

Su pianura e costa cielo da sereno a poco nuvoloso, al mattino soffierà bora moderata poi venti di brezza. Sulla zona montana cielo variabile, nel pomeriggio non si esclude del tutto qualche locale rovescio. In quota soffierà vento da nord-ovest moderato.