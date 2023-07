Spari e inseguimenti in centro a Trieste. Ma sono le riprese di un film

Spari, esplosioni, inseguimenti. E poi ancora altri spari e altri inseguimenti a ripetizione. Ma stavolta è stato chiaro fin da subito: il trambusto in centro a Trieste, tra Largo Città di Santos e il Porto vecchio, non era dovuto alla scena di un crimine in corso, bensì quella di un film vero e proprio. Le riprese a Trieste dell’action movie “Heads of State – HOS” per la piattaforma Amazon sono dunque entrate nel vivo. Nel video di Andrea Lasorte uno dei momenti delle riprese. Qui la notizia

00:20