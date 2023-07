Lavori al porticciolo di Monfalcone: fissate le palancole

Proseguono a Monfalcone i lavori al nuovo porticciolo: in questi giorni alcune decine di enormi palancole sono state infisse nel terreno del giardino antistante la Capitaneria di porto.La rotatoria, seppure di dimensioni inferiori a quella definitiva e con un’unica corsia di attestamento anche su via Boito e viale Verdi, sta dimostrando comunque di funzionare. Accettabili finora i rallentamenti, come pure la convivenza in viale Verdi tra il nuovo assetto della viabilità e l’attraversamento pedonale ricavato poco distante della centralina idroelettrica. Il video è di Daniele Tibaldi. Qui l'articolo

03:22