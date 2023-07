Incendio in uno stabile a Trieste: l'intervento dei vigili del fuoco

Un incendio è scoppiato nella notte in uno stabile di cinque piani di via della Guardia 33, nel rione di San Giacomo a Trieste. Sette persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico per intossicazioni da fumo: nessuna è in pericolo di vita. Nel video, l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno anche portato in salvo una persona che non era riuscita a uscire dal suo alloggio. Qui la notizia

00:27