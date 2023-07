Ciak di Amazon sulle Rive e dintorni: scattano divieti di sosta e transito

TRIESTE Cresce la curiosità per il film d’azione “Heads of State – Hos”, realizzato per il colosso Amazon, le cui riprese sono in corso in città, con tanti triestini che sperano di poter sbirciare tra le scene ormai entrate nel vivo.

Dopo inseguimenti e sparatorie tra Porto vecchio e largo Santos, il prossimo “ciak” si sposterà nella zona delle Rive e dintorni, stando ai divieti momentanei di viabilità comunicati la scorsa settimana dal Comune di Trieste e segnalati anche sul posto. Come precisato nei giorni scorsi, in questa fase della pellicola sono coinvolti gli stuntman, mentre i protagonisti, John Cena tra quelli ampiamente citati, non recitano per lo sciopero internazionale degli attori partito da Hollywood.

Lunedì mattina i divieti di sosta sono apparsi in molte strade, come via Lazzaretto Vecchio, via Diaz, salita Promontorio o largo Papa Giovanni. Serve infatti che le carreggiate siano completamente sgomberate da qualsiasi tipo di mezzo, per consentire le riprese in sicurezza, riprese che si svolgeranno spesso nella modalità “stop and go”, della durata massima di pochi minuti alla volta. Diverse le zone interessate, fino a sabato 5 agosto.

Martedì, ad esempio, dalle 7 alle 20, divieto di transito in salita al Promontorio, tra Riva Grumula e via Santa Giustina, in via Economo, tra via Campo Marzio e salita al Promontorio, in via Lazzaretto Vecchio, tra salita al Promontorio e via Belpoggio, in riva Grumula, nel tratto retrostante la “Stazione Rogers”, in via San Giorgio, tra via Diaz e via Duca D’Aosta, in via Duca D’Aosta, tra via San Giorgio e largo Papa Giovanni XXII, in via Diaz, tra via dell’Annunziata e via San Giorgio, in via Ciamician, tra via Duca D’Aosta e via Santi Martiri. Divieto di transito pedonale in alcuni tratti di via Economo, via Lazzaretto Vecchio, via San Giorgio, via Duca D’Aosta e via Ciamician.

Le ordinanze complete sono pubblicate sul sito del Comune di Trieste, diffuse sui canali social collegati.