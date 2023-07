Trieste da cinema: la foto di Favino alla pasticceria La Bomboniera

TRIESTE Mentre Trieste in questi giorni si è trasformata in un set a cielo aperto, con tanto di spari, esplosioni, inseguimenti, per le riprese dell’action movie “Heads of State – HOS” prodotto da Amazon, riprese che continueranno fino all’11 agosto (qui tutti i dettagli sulla viabilità), sui social spuntano le foto di un altro set che ha visto come protagonista la nostra città nelle scorse settimane, quando Gabriele Salvatores ha trasformato Trieste in una New York d’altri tempi.

È il caso della pasticceria La Bomboniera, che in queste ore ha pubblicato sulla sua pagina Facebook una foto con Pierfrancesco Favino nei panni del protagonista del film “Napoli - New York”.

Il film nasce come un sogno americano visto dagli occhi di due giovani «scugnizzi» napoletani che, costretti a lasciare l’amata città partenopea devastata dalla guerra, s’imbarcano verso una Grande Mela magica, frutto di un’invenzione felliniana e ricreata nel cuore di Trieste.