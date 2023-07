Omar e la passione del vero giornalista

“Vi chiedo di ricordare papà senza mitizzarlo o idealizzarlo, non è necessario. Papà era un uomo vero, perché era un uomo complesso, con pregi e difetti che spero di ereditare”. Sono queste parole di Tommaso, il figlio più grande di Omar Monestier, che da giorni mi tornano in mente.

Un anno fa suo padre, il nostro direttore, se n’è andato. All’improvviso. Me lo ricordo, credo ce lo ricordiamo tutti, come fosse ieri. Ma è difficile scriverne per me. Per pudore. Per delicatezza. Per rispetto a lui, alla sua famiglia, alla redazione, ai lettori.

Mi chiedo se sia giusto, se sia opportuno, se Omar sarebbe d’accordo o se mi direbbe: “Ma che fai? Lascia stare”. Non trovo la risposta. Non ne sono capace. Ripenso a Tommaso, alle sue parole nel giorno dei funerali e, se sbaglio, voglio farlo ricordando una sola cosa. Quella che vorrei ereditassero tutti i giornalisti: la passione e la dedizione con cui Omar ha “inondato” Il Piccolo dal primo giorno. Perché si può essere giornalisti in tanti modi ma non si può esserlo senza quella passione e quella dedizione. Men che meno in tempi così difficili. —