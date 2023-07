Incendio nella notte in uno stabile via della Guardia a Trieste: sette persone in ospedale

TRIESTE Un incendio è scoppiato nella notte in uno stabile di cinque piani di via della Guardia 33, nel rione di San Giacomo a Trieste. Da quanto risulta il rogo sarebbe divampato, per cause da accertare, dal sottoscala, attorno all’una e trenta.

Sette persone sono state soccorse dal personale medico infermieristico per intossicazioni da fumo: due persone sono rientrate in ospedale in codice giallo, le altre cinque in codice verde: nessuna è in pericolo di vita.

Incendio in uno stabile a Trieste: l'intervento dei vigili del fuoco

L’intervento

I vigili del fuoco sono giunti sul posto con due squadre, l’autoscala, il funzionario di guardia e un ulteriore mezzo appoggio: al loro arrivo i pompieri hanno trovato parecchi residenti che avevano già abbandonato lo stabile.

Il sottoscala di via della Guardia (Lasorte)

Mentre una squadra spegneva in breve tempo l’incendio che si trovava in un vano attiguo al sottoscala condominiale, una seconda squadra ha provveduto a verificare che nel condominio non vi fosse più nessuno, trovando all’interno di un alloggio ancora una persona che è stata accompagnata all’esterno dello stabile con un apposito “cappuccio di evacuazione” che, collegato alla bombola dell’autorespiratore del soccorritore, gli ha permesso di raggiungere l’esterno dello stabile senza respirare i prodotti della combustione.

Sul posto sono intervenuti anche le forze dell’ordine, l'automedica, quattro ambulanze e l'elisoccorso, poi rientrato libero.

Soccorsi ed evacuazione

Oltre alle sette persone che sono state portate in ospedale, l'incendio ha coinvolto anche altri condomini, fatti evacuare dai soccorritori per motivi precauzionali.

Una volta spento l’incendio e terminati i soccorsi i vigili del fuoco hanno provveduto alla completa messa in sicurezza di tutto lo stabile areando tutti i locali ed eseguendo verifiche strumentali per verificare che negli alloggi e nelle parti comuni del condominio non vi fossero residui di pericolosi fumi prodotti dalla combustione.