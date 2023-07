Film Amazon a Trieste, dal primo agosto si ritorna a girare: divieti per auto e pedoni fino all’11

TRIESTE Dopo Largo Città di Santos, da martedì 1° agosto le riprese si spostano nel cuore della città. Sarà così fino all’11 agosto.

E i divieti, previsti da un’ordinanza comunale sono in vigore già da oggi, lunedì 31 luglio: dalle 8 di questa mattina fino alle 8 di sabato 5 agosto, è prevista l’interdizione del passaggio veicolare lungo via Donota, nel tratto compreso tra l’intersezione con via degli Artisti e via del Seminario fino in via della Cattedrale. Deroghe solo per i frontisti.

Spari e inseguimenti in centro a Trieste. Ma sono le riprese di un film

Divieto di transito, inoltre, in Salita al Promontorio, nel tratto compreso tra l’intersezione con Riva Grumula e l’intersezione con via Santa Giustina; in via Economo, nel tratto compreso tra l’incrocio con via di Campo Marzio e l’intersezione con Salita al Promontorio; e, ancora, in via Lazzaretto Vecchio, nel tratto compreso tra l’intersezione con salita al Promontorio e l’intersezione con via Belpoggio.

Così nel tratto retrostante la “Stazione Rogers” nel tratto compreso tra l’intersezione. Stesso discorso per via Duca D’Aosta e l’intersezione con via SS. Martiri.

Il divieto è esteso ai pedoni: dalle 7 alle ore 20 di domani, 1 agosto, non si può passare in via Economo, fino Salita al Promontorio, in via Lazzaretto Vecchio, nel tratto compreso tra l’intersezione con Salita al Promontorio e l’intersezione con via Belpoggio; in via San Giorgio, nel tratto tra via Diaz e l’incrocio con via Duca D’Aosta e l’intersezione con largo Papa Giovanni XXIII, nonché via Ciamician, nel punto compreso via Duc D’Aosta e l’intersezione con via SS. Martiri.

Martedì, inoltre, è prevista la sospensione temporanea alla circolazione dalle 7 alle ore 20,00 con il sistema di di riprese “stop and go”, della durata massima di 5 minuti, lungo via Santa Giustina, androna Santa Tecla, androna Sant’Eufemia, via dell’Università l’intersezione con Salita al Promontorio.