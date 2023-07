Fastidiosi ma innocui: gli “aghetti di mare” tornano nel Golfo di Trieste

TRIESTE Nel golfo di Trieste sono tornati i cosiddetti "aghetti di mare", animaletti innocui, che sono stati avvistati nei giorni scorsi dalle persone che frequentano la riviera barcolana e anche dai pescatori. Mario Gessa, bagnino ai Topolini, è stato tra i primi ad avvisare del fenomeno, dopo averlo già visto nelle acque lo scorso anno, anche se nel 2022 si era manifestato a estate quasi conclusa. Questa volta i filetti, molto sottili, sono apparsi ben prima, anche se non creano disturbi o particolari problemi a che vi entra in contatto.

Segnalazioni sono giunte anche all'Area Marina di Miramare, che in una nota precisa, rivolgendosi alla gente, che «quegli strani “aghetti” trasparenti che vi ritrovate infilati nelle mute o nei costumi da bagno quando uscite dal mare o che i mitilicoltori scovano in mezzo alle reste dei mitili, sono sempre loro: minuscoli molluschi gasteropodi conosciuti anche come “farfalle di mare”, lumachine di mare appartenenti al plancton e non più lunghe di un centimetro, in cui il piede si è trasformato in due ali laterali che consentono loro di nuotare. Un anno fa sono comparsi a settembre, quest'anno hanno giocato d'anticipo».

Nel 2022, spiegano ancora gli esperti, «l'osservazione al microscopio aveva confermato trattarsi di "Creseis acicula", specie ben conosciuta nel golfo di Trieste, di cui periodicamente si registrano boom come quello dell'estate 1990». Nei giorni scorsi molti triestini li hanno notati direttamente in acqua o, a fine giornata, pulendo i costumi. Se entrano in contatto con la pelle possono creare qualche piccolo fastidio ma non sono pericolosi.M.B.