A Trieste le "Olimpiade dele Clanfe": il video

Sono 163 le persone che oggi a Trieste si sono cimentate nell'«Olimpiade dele Clanfe», tradizionale evento goliardico di tuffi in scena allo stabilimento balneare Ausonia, organizzato dall'associazione Spiz. Dal più piccolo di tre anni al più anziano di 84, tutti si sono lanciati in acqua tra siparietti divertenti, costumi originali e gadget fantasiosi. Un evento giunto alla sedicesima edizione, che attira ogni anno un pubblico numeroso, da tutta la regione e anche da Slovenia e Croazia. Anche i concorrenti arrivano da diverse zone del Friuli Venezia Giulia e dall'estero. A fine giornata premi per i primi classificati di tutte le categorie. Video Lasorte

04:17