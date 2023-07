Traffico, sabato e domenica da bollino nero su strade e autostrade del Fvg

TRIESTE. Saranno complessivamente circa 367 mila (192 mila circa nella giornata di sabato e 175 mila domani, domenica) i veicoli che percorreranno la rete di competenza di Autostrade Alto Adriatico. Sarà questo quindi - secondo una stima della concessionaria - il primo sabato da bollino nero sull’autostrada A4. La direttrice su cui si svilupperà maggiormente il traffico sarà quella che da Venezia porta a Trieste, dove per l’intera giornata saranno possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località balneari, in avvicinamento ai cantieri per la costruzione della terza corsia e in uscita alla barriera di Trieste-Lisert. In direzione Venezia alla mattina e al pomeriggio è previsto traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in prossimità degli svincoli verso le località del litorale del Friuli Venezia Giulia e del Veneto. Traffico sostenuto anche sulla A23 in direzione Palmanova e sulla A28 (Portogruaro-Conegliano) con code e rallentamenti che potrebbero formarsi in uscita alla barriera di Cordignano, in entrata alla barriera di Portogruaro e nel pomeriggio in uscita allo svincolo di Portogruaro. I mezzi pesanti non potranno circolare dalle 8 alle 16 di oggi e dalle 7 alle 22 di domani. Oltre al personale di Autostrade Alto Adriatico saranno presenti anche gli assistenti ai piazzali dei caselli di San Donà, San Stino, Latisana, Villesse, Trieste-Lisert con il compito di far defluire eventuali code. A San Donà di Piave e San Giorgio di Nogaro sarà attivo anche un presidio sanitario.