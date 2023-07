Riccardi: «Ora inizia l’imponente e complessa fase della ricostruzione»

«I primissimi interventi in seguito all’ondata meteo avversa di lunedì notte sono in corso di completamento. Adesso mettiamo mano ad altre fasi, in particolare quelle che attengono agli interventi strutturali». Lo ha detto l’assessore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervenuto a Udine a un incontro con i sindaci dei comuni colpiti dalle ondate di maltempo che dal 13 luglio hanno provocato gravi danni nelle province di Gorizia, Udine e Pordenone.

Secondo Riccardi occorre capire quali saranno regole e risorse che lo Stato metterà a disposizione per poter intervenire nel mettere a punto la fase della ricostruzione. «Perché è questo che abbiamo davanti adesso: una “fase due” che riguarda la ricostruzione».

Secondo Riccardi «si tratta di un lavoro imponente, complesso e importante».

L’assessore regionale ha quindi sottolineato che la «catena istituzionale è unita» e ha elencato alcune particolari criticità a cui si rischia di andare incontro. «Dentro a queste partite – ha detto – c’è la delicata e complessa gestione dei rifiuti, poiché siamo in presenza di molto materiale danneggiato contenente amianto. Anche su questo fronte stiamo cercando di mettere in rete e raccogliere in forma organica tutte le informazioni necessarie, auspico nel minor tempo possibile».

In questi giorni di emergenza sono stati impiegati oltre 2.500 volontari della Protezione civile, assieme a vigili del fuoco, forze dell’ordine e soccorso alpino, mentre la comunità sta lavorando in prima persona «per ripristinare le migliori condizioni di vita».

La Protezione civile regionale ha invitato tutti i Comuni ad effettuare una stima preliminare del danno eventualmente patito dal patrimonio pubblico e privato e dalle imprese sul territorio e strutture di competenza.

La stima, necessariamente sommaria, è finalizzata unicamente a dare evidenza dell’entità dei danni sofferti dal territorio e, successivamente, potrà essere richiesta una più puntuale ricognizione delle necessità d'intervento. Vengono presi in considerazione i danni relativi a veicoli privati, beni di imprese e patrimonio pubblico.

Il Comune di Gorizia invita dunque gli interessati a trasmettere una segnalazione entro il 4 agosto avvalendosi della modulistica disponibile sul sito www.comune.gorizia.it ("ultime notizie"). Al fine di assistere i cittadini e le aziende anche oggi l'Ufficio Protezione civile di Corte Sant'Ilario 11 sarà aperto dalle 8.30 alle 12.30.