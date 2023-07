Autocisterna contro 5 auto in A4: due feriti a Cattinara

TRIESTE Un incidente grave è avvenuto verso le 18.30 di oggi, sabato 29 luglio, nel tratto autostradale della A4 in prossimità dello svincolo di Redipuglia in direzione Trieste.

Un'autocisterna vuota ha centrato 5 auto in coda mentre si apprestavano ad uscire al casello. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.

Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di quattro ambulanze, quello dell'automedica e l'elisoccorso. I vigili del fuoco hanno operato per 40 minuti per estrarre una persona rimasta incastrata.

Il personale medico infermieristico ha preso in carico le due persone ferite.

Per una è stato disposto il trasporto con l'ambulanza con il medico dell'automedica a bordo all'ospedale di Cattinara.

Per l'altra persona è stato disposto il trasporto in volo all'ospedale di Cattinara. Entrambe in codice giallo.

Altre 3 persone sono state trasportate in codice verde all'ospedale di Gorizia con le ambulanze

Si aggiungono altre 3 persone trasportate con le ambulanze – in codice giallo per la dinamica e non per le ferite – e una in codice verde, all'ospedale di Monfalcone

Sul posto anche il personale di Autostrade Alto Adriatico e la polizia stradale. Il tratto è stato chiuso e il traffico è stato reindirizzato a Villesse verso l'autostrada A34. Inevitabili le code e i rallentamenti.