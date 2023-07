Trieste dona un'ambulanza alla città di Mycolaiv in Ucraina

Questa mattina si è svolta nel Salotto Azzurro del palazzo municipale, alla presenza del vicesindaco Serena Tonel, del direttore generale dell'Asugi, Antonio Poggiana. del responsabile del 118 Alberto Peratoner, della responsabile dell'Operazione ToM, Beatrice Micovilovich, e del vicecomandante della Polizia Locale, Paolo Jerman, la conferenza stampa sugli sviluppi dell'”Operazione ToM. Trieste abbraccia Mycolaiv”, contraddistinta dalla collaborazione con l'Asugi e il 118 per la consegna di un'ambulanza e di 3 apparecchi per l'anestesia alla città di Mycolaiv. “Oggi siamo davvero orgogliosi di presentare questa iniziativa che si inserisce in una serie di azioni che il Comune di Trieste ha intrapreso fin dall'inizio della crisi russo ucraina a favore delle popolazioni colpite dal conflitto – ha esordito il vicesindaco Serena Tonel -. Fin dall'inizio il Comune di Trieste si è mosso in tempi rapidissimi, dapprima con l'accoglienza dei primi rifugiati e creando poi contatti con la municipalità di Mycolaiv, raccogliendo generi alimentari, farmaci e quanto richiesto. L'iniziativa di oggi - ha continuato il vicesindaco Serena Tonel - riguarda la messa a disposizione di un mezzo sanitario e apparecchiature medicali. Ringrazio chi ha proposto l'iniziativa ma, soprattutto, i cittadini che rispondono sempre con molta generosità e sensibilità.Ringrazio l'assessore regionale alla Sanità FVG Riccardo Riccardi, perché la Regione FVG sta mettendo a disposizione del sistema sanitario regionale risorse importanti che permettono di supportare operazioni anche al di fuori i nostri confini. Ringrazio l’A.N.A, sezione di Trieste, i gruppi di protezione civile comunale, la Polizia Locale, braccio operativo nelle occasioni di emergenza, come questa o l'alluvione in Emilia Romagna e tutti gli uffici comunali coinvolti. Fare squadra anche a livello istituzionale è una capacità importante, una peculiarità del nostro territorio”. La responsabile dell'Operazione ToM, Beatrice Micovilovich ha ringraziato l'Asugi che ha permesso al Comune di Trieste di dare una risposta specifica, ancora una volta, alle richieste della città di Mycolaiv. Fin dall'inizio dell'invasione in Ucraina, ha sottolineato Beatrice Micovilovich, il direttore generale Fabio Lorenzut, ha pensato di istituire una taskforce comunale in supporto a quello che stava accadendo in Ucraina, in particolare nella città di Mycolaiv, sulla base di un gemellaggio attivato nel 1997, nell'ambito di un progetto di cooperazione del programma europeo Tacis City Twinning Programme. Sulla base del gemellaggio il Comune di Trieste ha dialogato direttamente con la segreteria del sindaco di Mycolaiv e, fin dall'inizio, sono arrivate da loro richieste dettagliate a cui il Comune di Trieste ha cercato di dare risposte concrete, dirette e mirate. Grazie all'Asugi, alla richiesta specifica della municipalità di Mycolaiv di fornire mezzi d'emergenza e strumentazioni medicali, è stata data una risposta concreta. Il direttore generale dell'Asugi, Antonio Poggiana. ha ringraziato il Comune di Trieste per aver coinvolto l'Asugi nel progetto. L'Asugi dona con grande senso di solidarietà e vicinanza al popolo ucraino quanto richiesto, un popolo in guerra ha bisogno di tutto ma, soprattutto, di mezzi d'emergenza.Il responsabile del 118 Alberto Peratoner che spiegato che i beni che l'Asugi ha messo a disposizione sono un'ambulanza Ducato che fino a pochi mesi fa era operativa e che, per problematiche di normativa, ha dovuto accantonare, ma ha tutti i crismi per poter lavorare bene sul territorio. L'altra parte della donazione riguarda tre stazioni per erogare l'anestesia in sala operatoria, tre apparecchiature che permettono di effettuare operazioni chirurgiche in sicurezza, recentemente sostituite da Asugi per motivi di accredimento ma, tutte perfettamente funzionanti. Infine, il vicecomandante della Polizia Locale Paolo Jerman ha sottolineato come la taskforce, creata fin dall'inizio dal direttore generale Fabio Lorenzut con le varie anime operative del Comune, ha lavorato andando aldilà del mero servizio istituzionale, mettendoci anche il cuore. Il comando della Polizia Locale ha messo a disposizione le strutture così come il servizio mercati ha messo a disposizione gli spazi per lo stoccaggio dei primi beni.Si ricorda che resta comunque sempre attivo e aperto alla generosità di tutti i cittadini il conto corrente per raccogliere le donazioni con la specifica causale di versamento “Trieste abbraccia Mykolaiv”: COMUNE DI TRIESTE IBAN: IT 44 S 02008 02230 000001170836BIC/SWIFT: UNCRITM10PA

