Morto l’ex centrocampista della triestina

Trieste, addio a Tosetto: protagonista di un calcio che non c’è più

Talento tra i più fulgidi degli anni ’70, in alabardato ai tempi dei derby col Ponziana giocò nel Venezia in B e sfidò Luisito Suarez in un’indimenticabile amichevole

Ugo Salvini