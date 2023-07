Monfalcone, mamma partorisce in casa con l'aiuto della primogenita al telefono con l’infermiere

MONFALCONE Poco prima del 6 di questa mattina, venerdì 28 luglio, fa sapere la Sores in un comunicato, al Nue è giunta la richiesta di aiuto urgente da parte di una coppia di genitori residenti a Monfalcone. Lei, già mamma, stava per partorire.

Le doglie, le contrazioni, tutto è successo molto velocemente. Non c'è stato tempo di salire in macchina e raggiungere l'ospedale. La piccola aveva fretta di nascere.

Compresa la situazione, l'infermiere della sala operativa della Sorea ha attivato immediatamente due mezzi su ruota per raggiungere l'abitazione della coppia: un'ambulanza e l'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo.

Nel contempo, l'infermiere della sala operativa ha guidato al telefono la figlia minore nelle operazioni del parto, che è avvenuto in casa.

Si tratta di una copia di cittadini stranieri ma non è servito l'utilizzo del servizio di traduzione che mette a disposizione il Nue112 sulle 24 ore: mamma e papà non conoscevano bene la lingua italiana, ma la figlia si è espressa molto bene in lingua italiana e ha aiutato la mamma a dare alla luce la sorellina.

Mamma e bimba sono state poi accolte all'ospedale per tutti i controlli del caso. Stanno bene.