La Basilica di Aquileia ferita dalla grandine riapre oggi ai visitatori: vetrate in sicurezza

AQUILEIA La Basilica di Aquileia riapre al pubblico dopo i danni subiti a causa dell’ondata di maltempo che, lunedì sera, aveva colpito pesantemente anche la Bassa friulana. Le forti raffiche di vento e la grandine avevano causato la rottura di tre vetrate lungo la fiancata dalla parte del campanile. I pezzi di vetro erano caduti all’interno della navata sinistra e pertanto, per motivi di sicurezza, lunedì era stato necessario chiudere l’accesso al pubblico. Fortunatamente i mosaici non avevano subito danni. Resta ancora interdetta ai visitatori soltanto l’area all’ingresso dell’edificio, sotto la bifora della facciata.

Per tutta la mattinata di ieri, i vigili del fuoco dei comandi di Udine e Gorizia, intervenuti con un’autoscala, hanno operato sul posto. «Abbiamo provveduto a mettere in sicurezza le vetrate danneggiate dal maltempo – spiega Valmore Venturini, responsabile della comunicazione del comando provinciale dei vigili del fuoco –. In particolare è stato installato un apposito telo di protezione, fornito dal Comune di Aquileia, proprio al fine di poter riaprire la Basilica». Il sindaco della città romana, Emanuele Zorino, conferma che la Basilica, a partire da oggi, sarà nuovamente aperta al pubblico. «Grazie all’intervento dei vigili del fuoco di Udine e Gorizia – annuncia il primo cittadino – da domani (oggi, per chi legge) la Basilica sarà nuovamente fruibile da parte dei fedeli e dei tantissimi visitatori che in questi giorni stanno affollando la cittadina. Sono state rimosse le vetrate pericolanti e messe in sicurezza».

Il direttore della Società per la conservazione della Basilica (SoCoBa), Andrea Bellavite, aggiunge: «Grazie al prezioso e competente intervento dei vigili del fuoco, la Basilica di Aquileia può riaprire i battenti, dopo la tempesta di lunedì sera. La SoCoBa desidera ringraziare, anche a nome del presidente, l’Arcivescovo Carlo Roberto Maria Redaelli, il sindaco Emanuele Zorino, il comandante e tutti i vigili del fuoco e anche il personale amministrativo per la tempestiva ed efficace collaborazione garantita durante l’emergenza».

Bellavite fa sapere che le vetrate danneggiate saranno a breve sostituite. Restano ancora interdette al pubblico, come detto, alcune aree, in particolare la zona all’ingresso, quella sotto la bifora della facciata, sempre per motivi di sicurezza. «Ci scusiamo con i visitatori e con i cittadini di Aquileia ma in particolare con le persone che hanno difficoltà di deambulazione – le parole del direttore –. I custodi cercheranno di alleviare tutti gli eventuali disagi che potrebbero rappresentarsi