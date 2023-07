Scontro tra una moto e un’auto a Gabrovizza: ferito centauro

SGONICO Incidente stradale, attorno alle 16 di oggi mercoledì 26 luglio, a Sgonico e precisamente all’incrocio tra la strada provinciale 6 e la 35, a Gabrovizza.

Per causa in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Basovizza si sono scontrate un'auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il 37enne triestino in sella alle due ruote, che è stato sbalzato sull'asfalto.

L’uomo è stato soccorso dal personale sanitario e trasportato all’ospedale di Cattinara. Le sue condizioni non sono gravi.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia dei carabinieri di Villa Opicina per regolare la viabilità e fornire ausilio ai colleghi di Basovizza.