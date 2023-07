Imprenditore percepisce il reddito di cittadinanza ma evade 500mila euro

GORIZIA Ha evaso più di mezzo milione di euro in tre anni ma percepiva illecitamente il reddito di cittadinanza e beneficiava dell'esenzione ticket sanitario da reddito. È quanto hanno accertato i finanzieri del Comando provinciale di Gorizia ai danni del titolare di una ditta con sedi in provincia di Gorizia e di Trieste, appurando anche, tra l'altro, che nella ditta era impiegato un dipendente in nero e per questo retribuito in contanti. All'imprenditore sono state contestate sanzioni per 250mila euro.

I finanzieri hanno recentemente concluso due verifiche fiscali nei confronti di una ditta individuale e di un'Associazione sportiva dilettantistica che, secondo quanto indicato dalla GdF, l'imprenditore utilizzava per occultare i propri guadagni.

L'evasione è riferita agli anni tra il 2019 e il 2021, quando non sono stati dichiarati all'erario oltre 550mila euro di ricavi sfruttando indebitamente i vantaggi fiscali attribuiti alle associazioni del terzo settore.

È stato constatato l'impiego per oltre 150 giornate di una lavoratrice subordinata senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, omettendo di istituire il Libro Unico del Lavoro nel quale vanno iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione.

Il denaro derivante dall'evasione veniva utilizzato per il pagamento in contanti del dipendente "in nero". I militari hanno segnalato il titolare della ditta alla Procura della Repubblica al Tribunale di Gorizia e sono state avviate le procedure per il blocco del sussidio e il recupero di circa 20mila euro.