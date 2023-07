A Trieste il corteo contro l'acciaieria a San Giorgio di Nogaro

Una cinquantina di persone ha sfilato per le vie del centro di Trieste contro l'acciaieria che dovrebbe sorgere a San Giorgio di Nogaro, in zona Aussa Corno, in provincia di Udine. I manifestanti sono partiti alle 10.20 dalla stazione centrale di Trieste scortati dalle forze dell'ordine e sono arrivati in piazza Oberdan, sotto il Consiglio Regionale dopo aver transitato per via Ghega e via Carducci. Nel video di Andrea Lasorte la partenza del corteo

02:04