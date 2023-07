Maltempo in Fvg, Fedriga: “Stato di emergenza, subito 50 milioni”. Quattro feriti, danni ad auto ed edifici, in migliaia senza luce

TRIESTE È stata sospesa la seduta del Consiglio regionale che si appresta alla discussione sull'assestamento estivo per affrontare l'emergenza maltempo che ha colpito duramente diverse zone del Friuli Venezia Giulia.

In aula il governatore Massimiliano Fedriga ha annunciato: "Stiamo firmando lo stato di emergenza, la regione è fortemente colpita. Pensiamo a Mortegliano, dove stanno evacuando la casa di riposo o alle case private danneggiate in modo drammatico, così come l'agricoltura. Mai si era visto un evento simile. Su questo interverremo per dare riposte rapide ed efficienti. Stiamo scrivendo un emendamento da 50 milioni di euro".

Ringraziando gli uomini e le donne della Protezione civile "che sono sempre stati in prima linea sia nella serata di ieri sia nelle giornate precedenti a supporto della popolazione", Fedriga ha rimarcato di aver "già contattato il governo per segnalare le difficoltà che il Friuli Venezia Giulia sta affrontando e sono fiducioso che anche Roma metterà in campo risorse per fronteggiare la situazione.

Fortunatamente la nostra Regione ha le spalle larghe economicamente e quindi siamo in grado, forse gli unici in Italia, di reperire 50 milioni di euro per dare risposte al territorio e ai cittadini". Il governatore ha confermato che "partiranno, in coordinamento con i Comuni, i sopralluoghi sul territorio per verificare i danni. Il comparto agricolo rischia di essere pesantemente penalizzato. Il maltempo non è ancora concluso, anche se è in miglioramento, e quindi dobbiamo monitorare la situazione e agire con prudenza ma anche velocità".

Le chiamate di soccorso

Sono oltre 900 le chiamate giunte, nel corso della notte, al 112, Numero unico per le emergenza Fvg, dirottate ai Vigili del fuoco, legate al maltempo nelle province di Pordenone Udine e Gorizia. Le richieste principali riguardano la caduta di alberi, cartelloni, ma anche il parziale scoperchiamento di alcuni stabili e la distruzione di centinaia di parabrezza di auto colpiti da chicchi di grandine di dimensioni eccezionali, in taluni casi anche di dieci centimetri di diametro.

Alcune persone che si trovavano nell'abitacolo delle auto rimaste bloccate durante il fortunale sono state medicate per le ferite riportate dopo che i giganteschi chicchi di grandine hanno sfondato i parabrezza: nessuno, comunque, è stato ricoverato.

Quattro feriti

Nel bilancio ci sono anche 4 feriti: persone che sono scivolate mentre stavano ispezionando le proprie abitazioni per verificare i danni da maltempo.

Il comando regionale dei Vigili del fuoco informa che sono più di 300 le chiamate che riguardano specificamente alberi caduti su strade e auto, tetti scoperchiati, abitazioni danneggiate, persone bloccate in abitazioni, allagamenti.

Danni da grandine a Cussignacco

Al comando di Udine, dove stanno operando tutte le squadre di Vigili del fuoco, permanenti e volontari, con il supporto di ulteriori squadre giunte da Trieste e Gorizia, gli interventi di soccorso portati a termine nella notte sono 30 e più di 100 sono quelli in coda.Al comando di Pordenone sono giunti in supporto un modulo di Colonna Mobile Regionale da Torino, con 7 persone, e una piattaforma tridimensionale del comando di Livorno con 2 persone, mentre gli interventi conclusi nella notte sono 20 e un centinaio sono quelli in attesa. Sono venti gli interventi portati a termine dai Vigili del fuoco del comando di Gorizia con una coda di circa 50 richieste e 10 sono gli interventi fatti dal personale del comando di Trieste con una quindicina in coda. La Protezione civile Fvg ha impegnati sul territorio oltre 300 volontari con 100 automezzi.

Forte grandinata nel Goriziano, colpiti anche il Collio e Gradisca

Migliaia senza elettricità

Per far fronte ai gravi danni provocati dal maltempo la notte scorsa, la Protezione civile del Fvg collabora con Enel per risolvere tempestivamente la disalimentazione di numerose utenze. I passaggi temporaleschi hanno provocato guasti a oltre 30 linee di media tensione. La provincia più colpita è quella di Udine. I clienti disalimentati, inizialmente oltre 12 mila in tutta la regione, sono scesi a meno di 6 mila: l'aggiornamento è delle 9.30 di questa mattina. La situazione della viabilità è tornata quasi regolare ovunque.

La grandinata nel Goriziano

Il maltempo ha colpito in maniera forte tutta la zona del Goriziano, in particolare il centro città, la zona del Vallone, il Collio e l'area del Gradiscano. Grandine molto grossa con chicchi di dimensioni di oltre 5 centimetri.

Temporale e forte grandinata nel Goriziano: le foto Lunedì sera il maltempo ha colpito in maniera forte tutta la zona del Goriziano, in particolare il centro città, la zona del Vallone, il Collio e l'area del Gradiscano. Grandine molto grossa con chicchi di dimensioni di oltre 5 centimetri. Ecco le foto dei vigili del fuoco, Protezione civile e del nostro Roberto Marega

Prima è arrivata una tempesta di fulmini, poi il vento, la pioggia e infine la grandine. Si è scatenato un fuggi fuggi tra gli automobilisti a caccia di un riparo per evitare danni alle vetture. Sono segnalati alberi sradicati e rami sulla carreggiata, parabrezza sfondati e carrozzerie danneggiate oltre a interruzioni di corrente a macchia di leopardo. Numerose le chiamate di soccorso e le segnalazioni ai vigili del fuoco.

Colpita anche una ambulanza, quella di Cormons, mentre prestava servizio per il soccorso in emergenza di una persona: il veicolo è stato colpito da un grosso ramo che fortunatamente non ha causato lesioni all'equipaggio. Il mezzo è risultato comunque integro in misura sufficiente per consentire il termine della missione in sicurezza. Nella mattinata di martedì il sottopasso a Lucinico è stato chiuso per allagamento.

Danni anche a Monfalcone

Al lavoro anche nel Monfalconese dalle prime ore dell’alba i volontari della Protezione civile per rimuovere grossi rami e alberi caduti nella notte a causa del temporale. In particolare un grosso tiglio è caduto vicino al palazzetto dello sport di via Rossini. Danni anche in via Romana e caduta alberi anche all’incrocio tra via Terenziana e via 4 Novembre.

Anziani sfollati a Mortegliano

Tra le zone più colpite dal maltempo della scorsa notte in Fvg c'è il comune di Mortegliano (Udine). La fitta grandinata - con chicchi che hanno raggiunto i dieci centimetri - ha provocato gravi danni alla copertura della locale Casa di riposo, che al momento è inagibile. L'amministrazione comunale ha organizzato il trasferimento dei circa 90 ospiti, che inizierà nel pomeriggio: 50 anziani saranno dirottati alla Sereni orizzonti a Udine, gli altri 40 alla Zafiro, alle porte del capoluogo friulano. Si tratta di uno spostamento precauzionale, senza necessità di evacuazione in emergenza, poiché la copertura andrà rinforzata.

I comuni colpiti

Sono giunte segnalazioni di alberi caduti e danni ad auto ed edifici dai comuni di Sacile, Caneva, Aviano, Polcenigo, San Vito al Tagliamento, Zoppola, Fontanafredda, San Quirino, Cordenons, Porcia, Budoia, Codroipo, Camino al Tagliamento, Casarsa della Delizia, Tarcento, Valvasone Arzene, San Martino al Tagliamento, Pavia di Udine, Udine, Pradamano, Basiliano, Bagnaria Arsa, Brugnera, Pasian di Prato, Pasiano di Pordenone, Talmassons, Mereto di Tomba, Manzano, San Giovanni al Natisone, Buttrio, Brugnera, Campoformido, Pozzuolo del Friuli, Santa Maria La Longa, Mortegliano, Monfalcone, Campolongo Tapogliano, Trivignano Udinese, Premariacco, Morsano al Tagliamento, Sedegliano, Rivignano Teor, Ronchi dei Legionari Coseano, Porpetto, San Vito al Torre, Varmo, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, Bicinicco, Gorizia, Gonars, San Giorgio della Richinvelda, Cormons, Flaibano, Savogna d'Isonzo. Segnalata caduta massi in comune di Resia.